Fête d'anniversaire arrosée du ministre de la Justice: la polémique enfle et force Van Quickenborne à se justifier

Le libéral flamand a organisé le 14 août une fête pour ses 50 ans dans sa villa de Courtrai. Un véhicule de police, vide, se trouvait devant son domicile dans le cadre de la protection policière dont il bénéficie depuis les menaces qu'il a reçues du milieu de la drogue. M. Van Quickenborne a affirmé à plusieurs reprises qu'il ignorait les faits et les a condamnés.

L'examen des images montre toutefois le ministre quelques heures après les faits avec un autre invité, dans la rue. "Ils rient et, alors que le ministre se trouve sur le trottoir, il s'appuie à l'arrière du véhicule et fait comme s'il allait uriner", selon le média flamand VRT. "Ensuite, le ministre et son invité regardent le GSM du ministre et s'en suit une grande hilarité". M. Van Quickenborne ouvre ensuite la porte du combi, comme l'avaient fait d'autres invités avant lui.

À lire aussi Van Quickenborne ne peut rester en fonction s'il a fait de fausses déclarations

"Les faits sont dégoûtants", assure Van Quickenborne

Dans un premier temps, le vice-Premier ministre Open Vld a maintenu ses déclarations précédentes et assuré qu'il n'était pas au courant de l'incident. "Comme je l'ai déjà dit, les faits sont dégoûtants et je coopère pleinement à l'enquête. Je réitère que la police qui assure notre sécurité à tous, jour après jour, mérite tout notre respect. Ce qui s'est passé là-bas est en contradiction avec mon appréciation pour leur travail. Je suis très reconnaissant pour ce que la police a fait au cours de l'année écoulée pour ma sécurité et celle de ma famille. Je tiens à nouveau à m'excuser pour le comportement de ces personnes", a fait savoir le ministre dans une nouvelle déclaration lundi soir.