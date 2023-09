Le mari de Julie Taton bloqué 3 jours au festival Burning Man: "Le soleil a commencé à sécher la boue"

"On en a encore pour 10 heures de file avant de pouvoir sortir", explique Harold Van den Straeten, un Belge bloqué depuis trois jours au festival Burning Man, dont le terrain à ciel ouvert a été transformé en étendue boueuse visiblement impraticable par les intempéries. "Dès qu'il pleut dans le désert ici, comme c'est assez argileux, ça fait vraiment comme une espèce de boue qui colle et qui est vraiment catastrophique pour le déplacement des véhicules", explique le festivalier. Alors que le soleil brille à nouveau sur la communauté éphémère de "Black Rock City", qui abrite 70.000 personnes, les routes ont été ouvertes lundi après-midi, donnant le coup d'envoi du processus officiel de sortie.

Le Burning Man, un rassemblement annuel indéfinissable, entre célébration de la contre-culture et retraite spirituelle, avait pourtant bien commencé. "On a eu un très beau Burn parce que les conditions météorologiques étaient très agréables, il n'a pas fait trop chaud, il a fait beau, il a fait sec, décrit Harold. On a juste eu, au milieu de la semaine un moment assez venteux, mais pas de pluie et puis depuis vendredi, on s'est fait complètement rincer. Pendant 48 heures, il n'a fait que pleuvoir, des grosses trombes d'eau et ça a complétement inondé tout le site".