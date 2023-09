"C'est une double peine": Nora souffre d'endométriose, une maladie pas assez reconnue qui touche 1 femme sur 10

L'endométriose touche 10% des femmes, et pourtant, la maladie est toujours méconnue, et même taboue. Invalidante pour les femmes qui en souffrent, cette maladie impacte leur quotidien tout au long de leur vie. Les femmes touchées, les associations, et certains médecins, plaident pour une reconnaissance de l'Etat en tant que maladie chronique. Et demandent également une meilleure formation du corps médical à ce sujet, car le diagnostic est long: il faut entre 7 et 12 ans pour déceler une endométriose. Explications.

"Cette maladie, c'est une double peine: on la subit, mais personne ne la voit". Nora, maman de 3 enfants, est atteinte d'endométriose, une maladie qui touche 1 femme sur 10 et qui est très handicapante au quotidien. "Je souffre comme des milliers de femmes mais je dois me taire car, nous, malades, ne sommes pas reconnues en Belgique", déplore-t-elle via le bouton orange Alertez-nous.

La gorge nouée et les larmes aux yeux, Nora raconte ce qu'elle ressent au quotidien à cause de la maladie: "Les choses qu’on savait faire avant, on ne sait plus les faire... On fait comme si tout allait bien mais ça ne va pas, on est diminuées parce qu’on a mal, et ce n’est pas que dans le ventre et pendant les règles, c’est tout le temps! On a mal dans les jambes, on a des douleurs dans les bras, des migraines terribles, et tout stress qu’on peut subir au quotidien impacte la maladie, c’est une double douleur, une chaîne sans fin... On est plus soi-même, notre corps n'est plus le même".

Afin de comprendre exactement ce qu'est cette maladie, et comment on la diagnostique, nous nous sommes rendus à la clinique de l'Endométriose de l'hôpital Erasme à Bruxelles, spécialisée dans la prise en charge des patientes atteintes. Le Dr Maxime Fastrez, directeur de cette clinique, explique: "Dans l’endométriose, la muqueuse interne de l’utérus, qui s’appelle l’endomètre, va proliférer à l’extérieur de l’utérus, à des endroits où il ne devrait pas être normalement, le plus souvent sur les organes de la cavité pelvienne, ce qui donne naissance à des lésions, et provoque des douleurs, et des problèmes d’infertilité".

Ce développement hors de l'utérus peut ainsi toucher les ovaires, les ligaments qui soutiennent l’utérus, et le péritoine. Dans les cas les plus sévères, plus rares aussi, l’endométriose peut envahir l’intestin, la vessie, l’uretère ou encore, le vagin. La maladie peut aussi provoquer "l'apparition de kystes, de cicatrices et d'adhérences fibreuses entre les organes de l'abdomen", détaille le site Vidal, référence sur l'information médicale en France.