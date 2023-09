"C'est mécanique, lorsqu'une banque voit sa liquidité fondre, elle prête moins": le patron de Belfius réagit au succès du bon d'État

Y a-t-il un revers à la médaille de l'opération bon d'État? Les Belges ont prêté près de 22 milliards d'euros à l'État pour une période d'un an dans le cadre de cette opération. Cet argent a quitté les banques. "Est-ce qu'il y a une crainte que les banques qui ont moins d'argent disponible ne prêtent plus difficilement ou à de moins bonnes conditions", demande le journaliste.

S'il invite à "éviter l'hyper-simplification", Marc Raisière, le CEO de Belfius avance: "Le système bancaire est basé sur la liquidité et nous octroyons des crédits. Dès l'instant où certaines banques, suite à l'opération bon d'État voient leurs liquidités diminuer, elles seront, et c'est mécanique, ce n'est pas un avis, elles seront moins présentes sur le monde des crédits. Donc moins de compétition et des conditions peut-être moins favorables."