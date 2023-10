Feu vert pour le Ringpark Zuid à Anvers

Le gouvernement flamand a validé, vendredi, le projet régional d'aménagement du territoire pour le Ringpark Zuid d'Anvers et envisage également la réorganisation de la complexe jonction entre l'A12 et le ring sud d'Anvers, surnommée "noeud spaghetti".

L'avenir du Knoop Zuid, nom officiel de cet échangeur, s'annonce plus compact et sécurisé. En outre, l'A12 sera dotée d'un tronçon couvert supplémentaire entre la Camille Huysmanslaan et la Silvertopstraat, qui sera notamment affecté aux liaisons piétonnes et cyclables.

Trois parcs verront le jour, établissant une connexion avec certains quartiers densément peuplés au sud d'Anvers, tels que Brederode, Het Kiel et Nieuw Zuid. Une promenade et une voie cyclable au-dessus du Knoop Zuid assureront aussi la liaison entre les parcs.