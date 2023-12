Gaia attaque la Région wallonne en justice concernant la pratique du gavage

Le Groupe d'Action dans l'Intérêt des Animaux (GAIA) a décidé de poursuivre la Région wallonne en justice concernant la pratique du gavage des oies et des canards pour la production de foie gras. Cette pratique est en effet interdite en Région bruxelloise ainsi qu'en Flandre et dans la majorité des pays de l'UE, indique l'organisation de défense des animaux mardi dans un communiqué.

Face à cette inertie que l'association qualifie de "tenace", GAIA a pris la décision de poursuivre la Région wallonne en justice. "Nous considérons en effet que cette dernière n'a pas tenu ses engagements, formellement transcrits dans son Code du bien-être animal, à savoir mener une politique visant à assurer la protection et le bien-être des animaux en tenant compte de leurs besoins et de leurs sensibilités et en luttant contre les faits de maltraitance."

En décembre 2022, une pétition en faveur de l'interdiction du gavage lancée par GAIA, l'UWPA (Union Wallonne pour la Protection des Animaux) et la FéFRACAF (Fédération des Refuges Francophones Agréés pour Chevaux et Animaux de Ferme) avait récolté 6.650 signatures. À l'heure actuelle, seuls cinq États membres de l'Union européenne produisent encore du foie gras, à savoir la France, l'Espagne, la Bulgarie, la Hongrie et la Belgique (Wallonie).