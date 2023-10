Georges-Louis Bouchez reste président du MR pour une année supplémentaire

Le bureau exécutif du MR a proposé un "déploiement global" en vue des différents scrutins du 9 juin. Cette proposition a été adoptée à l'unanimité par le Conseil du parti lundi matin, a précisé Georges-Louis Bouchez, accompagné pour l'occasion des membres du bureau du MR que sont Sophie Wilmès, David Leisterh, Willy Borsus et Pierre-Yves Jeholet. David Clarinval, également membre de cette instance, participait aux négociations budgétaires au niveau fédéral.

Le mandat de Georges-Louis Bouchez en tant que président du MR a été prolongé d'un an, a annoncé le principal intéressé lundi au siège du Mouvement Réformateur, à l'issue d'un Conseil du parti. L'ancienne Première ministre Sophie Wilmès sera chargée, à ses côtés, des relations externes du MR, des négociations et de leur coordination en vue des élections du 9 juin 2024.

Mme Wilmès a qualifié la campagne électorale qui débute de "fondamentale", estimant que la population attend que le politique se saisisse des questions essentielles: "l'emploi, le climat et l'énergie ainsi que la santé".

"Sophie Wilmès prendra un rôle central de conviction, de communication et de négociation", a précisé Georges-Louis Bouchez. Il s'agit d'un retour dans la vie publique et médiatique pour Sophie Wilmès, personnalité populaire aux yeux des Belges qui avait renoncé en avril 2022 à ses fonctions de ministre des Affaires étrangères pour des raisons personnelles.

Le MR espère être "le plus efficace et convaincant" possible aux yeux des électeurs, l'objectif étant de devenir la première force politique francophone du pays lors des prochaines élections, a ajouté M. Bouchez.

Le déploiement adopté lundi prévoit notamment la nomination de chefs de file dans les différentes entités en vue de la campagne électorale.

Le vice-Premier ministre David Clarinval se chargera de l'échelon fédéral. L'actuel vice-président du gouvernement de Wallonie Willy Borsus portera la voix du MR en Région wallonne, avec comme priorité le marché du travail et le taux d'emploi. A Bruxelles où le MR est dans l'opposition depuis 20 ans, David Leisterh tentera de "prendre la citadelle". De son côté, Pierre-Yves Jeholet, l'actuel ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, portera