Hadja Lahbib salue l'accord qui permettra "la libération de femmes et d'enfants innocents"

"Nous saluons l'accord obtenu qui permettra la libération de femmes et d'enfants innocents", réagit la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib mercredi matin sur X (ex-Twitter). "C'est un premier pas qui doit en appeler d'autres dans le respect du droit international."

Le gouvernement israélien a approuvé dans la nuit de mardi à mercredi l'accord visant à obtenir une libération d'otages aux mains du Hamas en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de Gaza, où près de 15.000 personnes ont été tuées.

Cet accord s'est conclu alors que les Premiers ministres belge et espagnol, Alexander De Croo et Pedro Sanchez, mèneront une mission en Israël et dans les Territoires palestiniens de mercredi à vendredi. L'Espagne assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Elle cédera le relais à la Belgique en janvier.