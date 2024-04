"Je fais confiance au processus", "La solution n'est pas encore là": les discussions sur le décret paysage toujours au point mort

Pierre-Yves Jeholet, Ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, était notre invité ce matin sur Bel RTL. Il s'est dit très inquiet pour la survie de sa majorité. Pour le moment, les positions restent figées. Il n'y a eu aucune avancée concrète lors de la réunion de ce matin entre les ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Deux visions s'opposent. D'un côté, socialistes et écologistes qui veulent modifier ce décret pour éviter qu'un certain nombre d'étudiants ne soient exclus de l'Université, parce que non finançables. Et de l'autre, les libéraux qui souhaitent garder le décret en l'état.

Les partisans de la majorité ont deux semaines pour trouver un compromis. Notamment parce que le 16 avril, cette proposition de décret PS et Ecolo, devra être débattue en commission. Mais aussi, peut-être votée.