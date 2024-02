"Je suis un homme heureux et serein": Jean-Luc Crucke a battu son cancer et passe un message à ceux qui luttent contre la maladie

À ceux qui luttent encore contre le cancer et qui voudraient baisser les bras, le ministre conseille sans hésitation "d'écouter le monde médical, se reposer sur le monde infirmier qui est un monde d'excellence. J'ai eu la chance d'avoir des infirmiers et des infirmières qui systématiquement, m'ont soutenu. Avoir un esprit familial, un corps familial qui reste avec vous le plus longtemps possible".

À l’occasion de la journée mondiale de la lutte contre le cancer, ce dimanche 4 février, RTL Belgium invite chaque citoyen à donner 1 euro pour la recherche.

Jean-Luc Crucke a aussi révélé, dans l'émission, pourquoi il s'est fait soigner dans un hôpital flamand : "C'est grâce à ce que j'appelle l'intelligence médicale qu'on a en Belgique. J'ai été à Erasme, j'y ai été opéré. Et puis, j'ai été à Bordet. Comme je devais suivre un traitement expérimental en immunothérapie, on m'a envoyé à Gand. L'UZ Gent pilote ce programme en Belgique".