Donner 1€, c’est déjà faire avancer la recherche: l'appel au don pour la journée mondiale de la lutte contre le cancer

À l’occasion de la journée mondiale de la lutte contre le cancer, ce dimanche 4 février, RTL Belgium invite chaque citoyen à contribuer à une cause importante : la recherche contre le cancer. En Belgique, nous sommes près de 12 millions d’individus, imaginez l’impact colossal si chaque personne donnait seulement 1 euro au Télévie !

Donner 1€, c’est déjà faire avancer la recherche

La lutte contre le cancer exige des ressources, de la détermination, mais surtout, elle a besoin de chacun d’entre nous. Chaque euro collecté est un pas de plus vers la découverte de nouvelles thérapies, le soutien des patients et de leurs familles, et l'amélioration des chances de survie pour des milliers de personnes.

Rejoignez-nous dans cette lutte

Pour obtenir davantage d'informations et effectuer un don, vous pouvez scanner le QR code, visiter le site televie.be, ou vous rendre sur les réseaux sociaux du Télévie.