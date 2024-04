"J’espère pouvoir porter ce projet-là": la députée Jacqueline Galant souhaite interdire les smartphones en classe

Parmi celles-ci, une interrogation sur l'utilisation des téléphones portables dans les écoles. À Gerpinnes, Jacqueline Galant a fait interdire les smartphones et les tablettes dans les écoles primaires et les écoles maternelles. Elle, qui se bat depuis longtemps contre le harcèlement scolaire, justifie sa mesure.

"Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Belgique francophone, il n'y a rien qui existe. Donc ce sont un peu tous les chefs d'établissement qui décident si on interdit ou pas les tablettes, les téléphones. Donc c'est laissé à l'appréciation de chaque directeur. Nous avons décidé de les supprimer. Pourquoi ? J'ai beaucoup lu sur le sujet, notamment en France, où on se rend compte que les bébés, déjà dès le plus jeune âge, sont mis devant les écrans de TV", explique-t-elle.

En France, les smartphones et les tablettes sont interdits jusqu'à l'âge de 15 ans dans tous les lycées. C'est une question de santé publique et de harcèlement. Car à ce niveau, on se rend compte que le harcèlement ne finit plus, vu qu'il commence dans la classe, dans l'école, et puis il ramène à la maison, donc ça n'arrête plus", continue-t-elle.

Cette mesure pourrait-elle être étendue aux écoles secondaires ou à toute la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de la prochaine législature, après le 9 juin ? "En tant que députée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, j'espère pouvoir porter ce projet-là lors de la prochaine mandature, c'est-à-dire d'interdire déjà dans toutes les écoles maternelles et primaires, jusqu'à la sixième primaire", conclut-elle.