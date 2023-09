La Belgique "hors-la-loi" pour l'accueil des demandeurs d'asile: une militante des droits humains confronte l'ancien secrétaire d'Etat

La plupart de nos 34.000 places destinées aux demandeurs d'asile sont déjà occupées. Résultat : plus de 2.000 personnes ayant droit à un toit se retrouvent à la rue... et le chiffre pourrait encore augmenter.

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Nicole de Moor, persiste : les hommes seuls et célibataires ne seront pas accueillis en Belgique. Le Conseil d'Etat a récemment condamné cette décision, mais le gouvernement n'en a cure. Sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche", les débats sur le sujet étaient animés entre Sammy Mahdi, ancien secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration et président du CD&V et Sibylle Gioé, vice-présidente de la Ligue des Droits Humains.

"Des solutions existent pour accueillir tous les demandeurs d'asile", martèle Sibylle Gioé. "Aujourd'hui, on a un gouvernement qui fait de la désinformation en expliquant qu'il n'y a pas d'autres solutions que d'appliquer une mesure scandaleusement discriminatoire". Le gouvernement, pour sa défense, explique qu'il n'y a pas assez de places pour accueillir tout le monde. "En réalité, la loi prévoit la répartition dans les communes. Il faut mieux répartir. Il existe aussi des placements temporaires", explique-t-elle.