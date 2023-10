La construction résidentielle en grande difficulté, pointe Embuild, qui prône une TVA à 6%

Près de deux entreprises de construction résidentielle sur trois (63%) s'attendent également à ce que l'année 2024 soit encore plus mauvaise, avec une baisse des investissements, de l'activité et de la rentabilité, révèle cette enquête à laquelle 427 entreprises de construction et d'installation ont participé. En outre, 46% des entreprises de rénovation résidentielle s'attendent aussi à une année 2024 moins rentable.

Le marché résidentiel est "au point mort" depuis plusieurs mois, regrette la fédération, notamment parce que les taux d'intérêt hypothécaires ont triplé en un an. Selon l'enquête d'Embuild, plus de neuf entreprises de construction et d'installation sur dix remarquent en effet que leurs clients éprouvent plus de difficultés à emprunter les sommes dont ils ont besoin.