La direction d'Audi Brussels décline à nouveau l'invitation de la Chambre

"Nous vous prions de comprendre que nous nous concentrons actuellement sur le dialogue avec nos partenaires sociaux et que nous ne pouvons donc pas répondre à votre invitation. Nous sommes à votre disposition pour répondre par écrit à vos éventuelles questions complémentaires", a-t-elle expliqué dans un courrier.

Un échange de vues est prévu dans l'après-midi, dans un premier temps avec des membres du gouvernement et ensuite avec les syndicats et des représentants de la fédération des entreprises du secteur technologique Agoria. La direction du constructeur automobile était également invitée.

L'usine de Forest se trouve dans la procédure Renault et l'étape "information et consultation" entrera dans "une nouvelle phase intensive et exigeante pour toutes les parties concernées", a fait remarquer la direction.

Audi Brussels assure vouloir maintenir un dialogue "avec toutes les parties concernées". Raison pour laquelle des députés ont été accueillis pour une visite le 18 septembre à Forest, au siège de l'usine. Plusieurs d'entre eux avaient toutefois quitté les lieux, les représentants du PS déplorant le "safari" auquel ils avaient eu droit.

Le PTB a dénoncé ce nouveau refus. "C'est vraiment un scandale et un mépris total pour le parlement et pour les travailleurs", a affirmé Nabil Boukili.