Plus de femmes que d'hommes: voici les nouvelles têtes qui composeront le nouveau gouvernement flamand

L'accord de coalition conclu dans la nuit de vendredi à samedi par la N-VA, Vooruit et le CD&V en vue de former un gouvernement flamand s'intitule "Travailler ensemble à une Flandre chaleureuse et prospère". Il s'agit non pas d'un slogan, selon le texte introductif de ce document de 203 pages, mais bien d'"une promesse qui prend forme dans cet accord de coalition".

Peu à peu, nous connaissons désormais les noms des ministres qui composent le gouvernement flamand avec une particularité : il y a bien plus de femmes que d'hommes. "Six femmes, trois hommes, les femmes au pouvoir en Flandre, même si le ministre-président reste un homme, Matthias Diependaele", précise Martin Buxant sur le plateau du RTL info 13h, le référent politique RTL info.