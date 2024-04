La frégate Louise Marie doit peaufiner son entraînement avant de gagner la mer Rouge

La frégate F931 Louise-Marie de la Marine devra prolonger sa période d'entraînement en Méditerranée avant de rejoindre la mer Rouge et le détroit d'Ormuz, qui assure la communication entre le golfe Persique et la mer d'Oman, a annoncé samedi soir le ministère de la Défense, alors que les tensions régionales s'accroissent.

"La frégate Louise-Marie et son équipage (de quelque 170 marins) vont prolonger leurs entrainements préparatoires pour une période encore indéterminée. Actuellement, la frégate poursuit sa route en Méditerranée. Le franchissement du canal de Suez initialement prévu ce vendredi 12 avril (en direction de la mer Rouge, ndlr) est postposé", a annoncé l'état-major de l'armée dans un communiqué adressé à l'agence Belga.

"Le commandant de bord (une femme, le capitaine de frégate Helena Vande Gaer) et l'état-major ont décidé de prolonger la période d'entrainement de la frégate à la suite de plusieurs entrainements et tests techniques qui n'ont pas donné entière satisfaction. Les manquements identifiés font actuellement l'objet d'analyse et de mesures correctives seront prisent en vue de l'engagement de la frégate vers sa zone d'opération", ajoute le texte.