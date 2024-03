La ministre Lahbib appelle le Rwanda à retirer ses troupes et cesser le soutien au M23

La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a condamné jeudi les violences commises dans l'est de la République Démocratique du Congo (RDC) et visé le Rwanda en l'appelant à retirer ses troupes du territoire congolais et cesser le soutien au M23.

"Je dénonce et condamne la poursuite des violences à l'est de la RDC et l'impact sur les civils, comme autour de Nyanzale. Nous appelons le M23 à cesser les hostilités et le Rwanda à mettre fin à tout soutien au M23. Les forces armées rwandaises doivent se retirer de la RDC", a-t-elle déclaré sur X.

De quinze à dix-huit civils ont été tués lundi dans de violents combats et des milliers de personnes ont fui devant une offensive des rebelles du M23, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a rapporté mardi la radio onusienne Okapi, citant des sources locales.