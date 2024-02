La N-VA dit ne pas vouloir la fin de la Belgique, doit-on y croire?

Partager:

Théo Francken l'assurait sur Bel RTL ce mercredi matin : la N-VA ne souhaite pas séparer la Belgique. Est-ce vraiment le cas ? Le parti a-t-il abandonné ses ambitions d'indépendance de la Flandre ?

Que désire vraiment la N-VA pour l'avenir de la Belgique ? À en croire le député flamand Théo Francken, "Il (Bart De Wever, ndlr) ne veut pas séparer la Belgique, je pense que c'est important de le savoir". C'est ce qu'il expliquait à 7h50 ce mercredi sur Bel RTL matin, lorsque Martin Buxant lui demandait comment il convaincrait les francophones que le président des nationalistes flamands ferait un bon Premier ministre. "Il veut améliorer le fonctionnement de l'État", justifiait-il. La réponse de Théo Francken peut surprendre : la N-VA est pourtant un parti indépendantiste. L'article 1.1 de ses statuts le dit clairement : "Dans sa quête d'une meilleure gouvernance et de plus de démocratie, la Nieuw-Vlaamse Alliantie opte logiquement pour la république indépendante de Flandre, État membre d'une Union européenne démocratique. La Flandre de la N-VA est ouverte à la coopération internationale et se tourne principalement vers les Pays-Bas". À lire aussi "Bart De Wever ne veut pas séparer la Belgique": Theo Francken défend le candidat N-VA pour les futures élections

Alors, ce discours de la N-VA est-il surprenant ? Pas vraiment, pour Pascal Delwit, professeur de science politique à l'Université libre de Bruxelles. "Depuis plusieurs années, sa vraie ambition, c'est d'essayer de transférer l'essentiel des compétences aux entités fédérées", répond-il. C'est ce que la N-VA aime nommer "le confédéralisme" : "Maintenir au niveau de l'État fédéral que ce qu'on appelle les prérogatives régaliennes, c'est-à-dire la sécurité intérieure, la sécurité extérieure et dans une certaine mesure la justice", détaille-t-il. La N-VA l'a compris depuis bien longtemps. Dans les débats publics, elle ne parle donc plus de séparatisme Cela fait, en fait, de nombreuses années que ce parti ne met plus autant en avant ses ambitions d'indépendance. Pourquoi avoir changé son discours ? "Ils savent que, en Flandre aussi, cela peut effrayer les gens", analyse Dave Sinardet, professeur de Sciences Politiques à la Vrije Universiteit Brussel (VUB). "Selon des études sérieuses, il n'y a que 10% des Flamands qui sont pour la disparition de la Belgique. La N-VA l'a compris depuis bien longtemps. Dans les débats publics, elle ne parle donc plus de séparatisme". Un sondage de Knack, réalisé en 2019, révélait en effet qu'ils n'étaient que 16% à être favorables à une scission. Les séparatistes n'étaient alors que 25% à la N-VA et 30% au Vlaams Belang.

Aujourd'hui, la N-VA s'adresse aux francophones et choisit, ici aussi, de ne pas brandir l'argument de l'indépendance de la Flandre. À lire aussi La N-VA veut s'implanter en Wallonie: "Nous verrons quelle forme cela prendra" La N-VA, plus vraiment indépendantiste ? Il ne faut pas pour autant en conclure que le parti de Bart de Wever n'est plus séparatiste, nuance le professeur "Je crois que l'indépendance de la Flandre et la disparition de la Belgique reste quand même, à long terme, le but de beaucoup de gens chez la NV-A. Mais, en même temps, je crois qu'ils sont assez pragmatiques pour comprendre que ça ne va pas vite arriver en réalité. Ils savent aussi que l'opinion publique flamande n'est pas prête pour cela. Donc, ça reste plutôt un rêve à long terme et pas nécessairement un objectif à court terme", réagit Dave Sinardet. Elle veut pratiquer ce qu'on pourrait appeler une indépendance de fait