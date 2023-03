La Wallonie relance son appel à candidatures pour ses ambassadeurs sportifs 2023

Le gouvernement wallon relance son appel à candidatures afin de désigner ses ambassadeurs sportifs 2023 dans le cadre de son programme 'Wallonie Ambitions Or', annonce-t-il dans un communiqué.

Cette initiative, lancée en 2020 pour soutenir l'élite sportive du sud du pays, a notamment pour mission de sélectionner des sportifs au parcours remarquable ou atypique qui s'engagent à promouvoir les infrastructures sportives wallonnes. Des bourses pouvant aller jusqu'à 10.000 euros pour les sportifs individuels et 15.000 euros pour les équipes y sont liées.

Un deuxième volet se concentre sur l'amélioration de la qualité des infrastructures pour la formation des athlètes de haut niveau et sur le soutien aux projets sportifs structurants. Pour la programmation 2020 - 2023, 14 dossiers ont déjà été sélectionnés et un budget de 5 millions d'euros par an a été dégagé.