Le casino de Middelkerke fête son inauguration ce week-end

Tout a été fait ces derniers mois pour boucler le projet dans les temps. Plus de 450 ouvriers se sont relayés presque jour et nuit, et vendredi encore la dernière touche a été apportée afin de pouvoir procéder à l'inauguration en soirée. C'est un très fier Jean-Marie Dedecker, bourgmestre de la station côtière, qui a accueilli quelques membres du gouvernement flamand, dont le ministre-président Jan Jambon, la ministre des Travaux publics Lydia Peeters et le ministre du Budget Matthias Diependaele.

Le bourgmestre a notamment indiqué que le projet faisait quasiment l'unanimité au sein de sa commune, les commerçants se montrant satisfaits. "De quoi faire de l'endroit, le 'place to be' de la 'Vlaamse Kust'", selon M. Dedecker.