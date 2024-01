Le coût des embouteillages en 2023 estimé à plus de 5 milliards d'euros

Les pertes de temps et le surcroît de consommation et d'émissions polluantes provoqués en Belgique par les embouteillages représentent un coût estimé à plus de cinq milliards d'euros l'an dernier, soit 4% de plus qu'en 2022, selon des chiffres du "Belgian Mobility Dashboard" établi par la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) et la Febiac, la fédération du secteur automobile.