Le Délégué général aux droits de l'enfant remet son rapport à Rudy Demotte

Le Délégué général aux droits de l'enfant (DGDE), Solayman Laqdim, a remis mercredi matin son mémorandum et rapport annuel d'activités 2022-2023 au président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Il s'agit du premier rapport de M. Laqdim, nommé en janvier dernier pour succéder à Bernard De Vos. Le document sera examiné et discuté en commission de l'Enfance, au cours de la session parlementaire 2023-2024.

"Aujourd'hui, la jeunesse ne va pas bien", a déclaré le DGDE. "L'explosion de la prise d'antidépresseurs chez les jeunes de 12 à 18 ans a augmenté de plus de 60% ces trois dernières années. Il faut prendre en considération leur parole."

Le rapport est divisé en huit chapitres, chacun d'entre eux correspondant aux priorités dégagées par le Parlement. La santé mentale et le bien-être forment l'une de ces priorités. Viennent ensuite l'information et la participation, la pauvreté, la migration, la lutte contre toutes les formes de violences, l'émancipation, l'aide et la protection de la jeunesse, et, enfin, l'accompagnement à la parentalité.