"Tu pourrais sourire un petit peu plus": dans Femmes de pouvoir, Anaïs Geudens détaille les remarques sexistes qu’elle subit

Anaïs Geudens décrit son entrée en politique comme étant le fruit d'un engagement militant profondément ancré en elle. Son parcours, marqué par la sensibilisation au sans-abrisme depuis son enfance, l'a conduite à vouloir agir plus directement sur les sources des inégalités sociales : "...les moyens n'étaient pas suffisants pour pouvoir résoudre le problème à la source. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à me dire, tiens, j'ai peut-être envie de faire vraiment bouger les choses à la source du problème même. Qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai commencé à me dire, tiens, la politique, ça pourrait peut-être être un bon chemin pour ça."

En tant que femme en politique, elle estime "qu'on doit faire face à certaines choses qui sont parfois un peu déstabilisantes. Quand vous développez tout un propos complexe ou assez long, et que vous avez une personne qui vous interrompt en vous faisant une remarque sur vos vêtements, ou sur, tu pourrais sourire un petit peu plus quand même, des petites remarques comme ça qui vous déstabilisent, totalement dans ce que vous êtes en train de dire, ou alors aussi une certaine tendance assez compétitive à vouloir constamment vous déstabiliser de façon générale, à vous tester. Et en fait, en tant que femme, je pense que beaucoup plus que les hommes, on doit constamment prouver qu'on est compétente, et peut-être même plus compétente que les hommes par moment."

Voici les trois points à retenir de cette rencontre :

Anaïs Geudens, engagée contre le sans-abrisme, s'est tournée vers la politique pour agir sur les sources des inégalités sociales. Inspirée par des modèles féminins tels que Rosa Parks, figure de la lutte contre le racisme aux Etats-Unis, elle met en avant la force des femmes ordinaires dans l'engagement.