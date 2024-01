Le durcissement des règles de vente d'alcool et de tabac adoptées en commission

En ce qui concerne l'alcool, le projet de loi confirme l'interdiction de vente aux mineurs, à l'exception de la bière et du vin, autorisés à partir de 16 ans, sans alcool ou arôme ajouté.

La vente d'alcool sera aussi interdite dans les distributeurs automatiques et sur les aires d'autoroute entre 22h00 et 07h00 du matin, avec une exception pour les restaurants routiers. Elle le sera aussi dans les hôpitaux, à l'exception de la bière et du vin non réfrigérés.