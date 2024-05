Pyjama Partis - Hugo Neyt, 21 ans, secoue la politique belge sur RTL play: "Vous verrez les politiciens comme vous ne les avez jamais vus"

Partager:

À seulement 21 ans, Hugo Neyt se lance dans une aventure politique inédite en présentant "Pyjama Partis", une émission audacieuse diffusée sur RTL play à partir du 13 mai. À travers des soirées décontractées en pyjama, Hugo et Mathieu Col, accueillent les présidents de partis belges pour des discussions franches et des jeux ludiques.

"Pyjama Partis" démarre ce lundi. L'émission, qui pourrait bien vous réconcilier avec la politique, est à voir sur RTL Play: tous les épisodes sont disponibles! Comment le projet est-il né ? "Pyjama Partis" ça part d'un petit stress de savoir pour qui on va voter le 9 juin. C'est une demande de RTL info: réussir à ce que les primo-votants puissent s'intéresser à la politique. C'était un vrai défi parce qu'on sait que les jeunes ont parfois beaucoup de mal à s'intéresser ou à comprendre la politique.

Et je pense que pour le coup, c'était très important de mettre un jeune et qui vote pour la première fois pour parler à ces jeunes-là, parce que je me pose les mêmes questions qu’eux. Quelles étaient vos connaissances en politique avant l'émission ? Et comment est-ce qu'on vous a formé ? Je connaissais le nom des partis et certains noms des politiques, mais je ne savais pas dire qui était de droite ou de gauche. Les connaissances en politique belge, avant "Pyjama Partis", me semblaient inaccessibles. Et c'est marrant parce que pour le coup, je connaissais plus la politique française, parce que j'ai toujours regardé l'émission Quotidien de Yann Barthès où il vulgarise et tourne un peu la politique française en dérision et je ne trouvais pas ce format qui me permettait de m'intéresser à la politique en Belgique. Et donc il a fallu que je me renseigne pour pouvoir recevoir les présidents de partis. J'ai regardé tout "Les puncheurs", les "Face à Buxant", j'ai lu les biographies de plusieurs politiciens. Et c'est grâce à l'aide de Mathieu Col et de Christophe Deborsu: ils m'ont vite fait vulgariser la politique belge et m'ont donné les bases pour pouvoir appréhender chacun des discours que j'ai pu regarder au fil des mois. J'ai donc vraiment essayé de me donner à fond pour pouvoir au mieux comprendre ce que les présidents allaient m'expliquer à chaque soirée. À lire aussi Pyjama Partis - Une émission inédite débarque sur RTL en vue des élections: "C'est un ovni"

Quel est le concept de Pyjama Partis ? Avec Pyjama Partis, vous verrez les politiciens comme vous ne les avez jamais vus ! On va les inviter dans un kot, on les met en pyjama et on leur demande d'expliquer leur vision de la politique avec nos mots. S'ils font la langue de bois ou qu'ils ne rentrent pas dans les jeux qu'on propose, Mathieu Col journaliste politique, qui jouera mon coloc, pourra éteindre à tout moment les lumières de l'appartement. Si au bout de trois fois les politiciens ne rentrent pas dans le jeu, la soirée s'arrête. Aviez-vous des appréhensions à recevoir les six présidents de parti ? Forcément, tu ne sais pas comment les présidents de parti vont réagir dans un environnement dans lequel tu ne les as jamais vus. J'étais beaucoup plus stressé, notamment pour les premiers invités, dont Paul Magnette, car c'est le plus âgé, c'est le plus costaud, c'est celui que tu vois toujours très propre sur lui et très carré. Et même si je commençais à comprendre leur vision de la politique en amont, c'était impossible de savoir s'ils allaient jouer le jeu. C'étaient beaucoup d'inconnus et d'angoisses.