Le gouverneur se montre prudent quant à l'évolution des inondations dans le Westhoek

Conséquence des pluies excessives de ces derniers jours et des inondations dans le Westhoek et autres zones en Flandre occidentale, la phase provinciale du plan d'urgence a été déclarée. Le gouverneur s'est pour la première fois samedi montré prudemment positif. "Nous sommes entrés dans des eaux plus calmes", a-t-il ainsi déclaré. Jusqu'à dimanche soir, il devrait faire largement sec, avec seulement quelques averses locales. L'eau aura ainsi le temps de refluer.

"Il n'y a plus beaucoup de marge", a déclaré le Premier ministre, après avoir remercié le personnel des services de secours pour ses efforts et visité le poste de commandement des opérations (CP-OPS) installé à la caserne des pompiers de Roesbrugge (Poperinge). "L'évolution est plutôt positive. Elle va dans la bonne direction, mais les bassins de rétention sont pleins et le resteront encore quelques jours", a déclaré M. De Croo. "Nous devons donc être très prudents dans les jours à venir, s'il pleut à nouveau, parce qu'il ne reste plus beaucoup de marge".

Les services d'urgence et gestionnaires de la situation poursuivront leurs efforts dans l'ensemble des zones touchées au cours des heures et des jours à venir afin de drainer l'eau et d'en abaisser le niveau autant que possible. Toutefois, l'appel à éviter la région reste d'actualité. Le gouverneur a également souligné que le danger n'est pas complètement écarté, en raison des niveaux d'eau élevés.