Le Grand Baromètre: l'extrême-droite en tête en Flandre, l'extrême-gauche numéro 2 en Wallonie

A 8 mois des élections fédérales, quelles sont les intentions de vote des Belges? Et qui les personnalités politiques préférées dans les trois régions?

Dans 8 mois, nous nous rendrons aux urnes pour les prochaines élections. Le dernier grand baromètre RTL info-Ipsos-Le Soir dévoile les intentions de vote des Belges comme si nous votions dimanche prochain aux élections fédérales. Sondage réalisé en ligne du 18 au 25 septembre 2023, avec 2.600 personnes interrogées (1.000 en Wallonie, 1.000 en Flandre et 600 à Bruxelles). La marge d'erreur maximale est comprise entre plus ou moins 3.1 en Wallonie, plus ou moins 3,1 en Flandre et de plus ou moins 4 à Bruxelles. Intentions de vote en Wallonie

En Wallonie, c'est le Parti Socialiste (PS) qui est en tête du sondage, avec 21,8% (-4,3%) des intentions de vote. Il est suivi par le PTB qui obtient 19,8% des intentions de vote (+6%). Le Mouvement Réformateur suit de près avec 19,7% (-0.8%). Le parti Ecolo récolte, quant à lui, 14,9% des intentions de vote, un pourcentage qui se stabilise. Le parti des Engagés est 13,8% (+3,1%) et Défi obtient 2,7% (-1,4%). Intentions de vote à Bruxelles En Région bruxelloise, c'est le Mouvement Réformateur (MR) qui prend la tête du sondage, avec 21,9% des voix (+ 4,4). Le PS récolte, quant à lui, 18,1% (- 1,9) et Ecolo 17,9% (- 3,7). Le PTB obtient 17,9% des suffrages (+ 3) et Défi _% (- 2,3). C'est le parti des Engagés qui arrive en dernier avec 6,5% des voix (+ 0,7).

Intentions de vote en Flandre En Flandre, le Vlaams Belang occupe la tête du classement avec 25,8% des intentions de vote (+7,1). La N-VA obtient 20,2% des voix (- 5,3). Loin derrière, il y a Vooruit et ses 15,4% (+ 4,6), le CD&V avec 12,2% (-2) et PVDA qui a 9,5% (+ 3,9). L'Open VLD obtient 8,2% des voix (- 5,3) et en dernier, Groen qui a 6,4% (- 3,4). Qui est la personnalité préférée des Belges?

Pour les personnalités préférées des Belges, en Wallonie et à Bruxelles, on retrouve Sophie Wilmès, devant Alexander De Croo et Paul Magnette. En Flandre, Bart de Wever reprend la première place devant Conner Rousseau. Alexander De Croo est en troisième position.