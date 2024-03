Le ministre Van Tigchelt affirme avoir d'autres mesures à proposer contre la surpopulation

Via un bref communiqué envoyé en matinée, alors que la réunion était déjà en cours "depuis 8h30", le cabinet du ministre libéral indique qu'il va proposer "des mesures pour continuer de faire baisser la surpopulation" dans les prisons du pays, et pour "contrer l'agression". Le but étant qu'il n'y ait plus de "personnes dormant sur le sol" dans les établissements pénitentiaires.

La grogne s'est intensifiée dans les prisons du pays, les syndicats estimant visiblement que les réponses du ministre au sujet de la surpopulation carcérale, du manque de personnel pénitentiaire et des cas d'agression entre détenus ou envers le personnel sont insuffisantes. Les syndicats chrétien (CSC) et socialiste (CGSP), et le Syndicat libre de la Fonction publique (SLFP) ont ainsi récemment déposé un nouveau préavis de grève pour début avril, exigeant une concertation valable avec le ministre compétent.