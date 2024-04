Le Parlement flamand approuve treize fusions de communes au nord du pays

Les communes concernées sont celles de Bilzen et Hoeselt, qui seront réunies dans la commune fusionnée de Bilzen-Hoeselt; Borgloon et Tongres (commune fusionnée de Tongres-Borgloon); Moerbeke et Lokeren (commune fusionnée de Lokeren); Ruiselede et Wingene (commune fusionnée de Wingene); De Pinte et Nazareth (commune fusionnée de Nazareth-De Pinte); Borsbeek et Anvers (commune fusionnée d'Anvers); Beveren, Kruibeke et Zwijndrecht (commune fusionnée de Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht); Galmaarden, Gooik et Herne (commune fusionnée de Pajottegem); Ham et Tessenderlo (commune fusionnée de Tessenderlo-Ham); Hasselt et Kortessem (commune fusionnée d'Hasselt); Lochristi et Wachtebeke (commune fusionnée de Lochristi); Melle et Merelbeke (commune fusionnée de Merelbeke-Melle) et enfin Meulebeke et Tielt (commune fusionnée de Tielt).

Ce décret a été approuvé par les trois partis de la majorité dans le gouvernement flamand, N-VA, CD&V, et Open Vld.