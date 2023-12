Le pouvoir d'achat a été préservé sous la Vivaldi, assure Alexia Bertrand

La secrétaire d'État au Budget Alexia Bertrand (Open Vld) a défendu mardi en commission des Finances et du Budget de la Chambre le bilan de la coalition Vivaldi en matière de pouvoir d'achat.

Pour Alexia Bertrand, les calculs des communistes ne sont "pas en phase avec les calculs du Bureau fédéral du Plan". Ceux-ci indiquent que le revenu disponible réel a augmenté de 0,44% entre 2020 et 2022. En 2023, selon les dernières perspectives économiques publiée en juin dernier, le revenu disponible réel des particuliers devrait augmenter de 4,4%. La secrétaire d'État avance dès lors le chiffre d'une augmentation de 3,93% du revenu disponible réel entre 202O et 2023.

La libérale s'est aussi appuyée sur les chiffres de l'OCDE pour étayer son propos. Selon l'institution, c'est en Belgique que les salaires réels ont le plus augmenté entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023: +2,9%. Et seuls quatre pays ont connu une évolution à la hausse.