Le PTB demande un retour à la pension à 65 ans: c'est "du baratin", selon Georges-Louis Bouchez

Ce mercredi soir, Raoul Hedebouw et Georges-Louis Bouchez se sont affrontés lors du deuxième grand débat politique en vue des élections sur RTL tvi. Interrogés par Caroline Fontenoy et Martin Buxant, le président du PTB et le président du MR ont exposé, avec un ton souvent agacé, leurs points de vue au sujet de différentes problématiques. Revivez l'intégralité de ce débat sur RTL play.

Raoul Hedebouw a confirmé la volonté de son parti d’obtenir un retour de la pension à 65 ans pour monter dans un futur gouvernement. "On n’est pas égal devant la fin de carrière. La différence d’espérance de vie entre les travailleurs avec un diplôme technique et les travailleurs avec un diplôme universitaire est de 18 ans en bonne santé. Je le vois chez plein de travailleurs qui me disent "Raoul, on a mal au dos, on a mal aux articulations, etc." Et que décide le MR ? Qu’a fait monsieur Bacquelaine ? De faire travailler les gens jusqu’à 67 ans", déplore le président du parti du travail de Belgique. "Pour moi, c’est une balise avant de rentrer dans un gouvernement, c’est de ramener l’âge de la pension à 65 ans et que 40 ans de carrière suffisent pour pouvoir partir", ajoute la tête de liste à la Chambre à Liège.

Vous mettez en faillite notre système de pension

Est-ce possible ce retour en arrière ? Georges-Louis Bouchez est très clair à ce sujet. "Moi, je constate quand même deux choses ce soir. C’est que le PTB, c’est le parti de la taxe et du baratin. Donc, ils portent vraiment bien leur acronyme. La taxe, pourquoi ? parce qu’en fait j’ai entendu que vous vouliez augmenter la fiscalité sans baisser celle des travailleurs. Et le baratin, pourquoi ? Aujourd’hui, si vous ramenez la pension à 65 ans pour tout le monde, vous mettez en faillite notre système de pension et vous empêchez à nos enfants d’avoir des pensions dans le futur", assure le président du Mouvement réformateur. "Par contre, ce que le MR souhaite, c’est qu’on prenne en compte la pénibilité parce que dans une activité comme la mienne, une activité de bureau, bien sûr que je peux travailler jusqu’à 67 ans mais effectivement un maçon, une infirmière, ils ne peuvent pas aller jusque-là. Et pour intégrer la pénibilité du travail, vous devez faire converger les statuts", ajoute la tête de liste à la Chambre pour le Hainaut.

