Le secteur associatif interpelle les députés fédéraux pour protéger les plus vulnérables

Le parlement fédéral accueillera dès jeudi l'exposition de la campagne de sensibilisation "Sans papiers, sans droits, sans abri", lancée en novembre dernier par la Samusocial, le CIRÉ, Médecins du Monde ou encore L'Ilot. Lors de l'inauguration, le secteur associatif attirera l'attention des députés fédéraux et sénateurs présents sur les recommandations à suivre pour protéger et faire sortir de l'errance les sans-papiers les plus vulnérables.

Dès jeudi et jusqu'au 3 mai prochain, cette exposition prendra ses quartiers au sein du parlement fédéral. En plus de quatre portraits réalisés par le photographe Cédric Gerbehaye et l'écrivaine Caroline Larmarche, figurent 21 directives concrètes dégagées par trente associations du secteur socio-sanitaire.

"Les 150 députés et 60 sénateurs ont été conviés à venir entendre notre message et échanger lors du vernissage de l'exposition qui aura lieu jeudi, à 9h00, dans le péristyle du parlement", a précisé le Samusocial. Quelque 17 députés et 2 sénateurs ont déjà confirmé leur présence.