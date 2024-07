Les cinq partis de l'Arizona réunis pour la première fois "pour s'apprivoiser"

Les cinq partis pressentis pour former une coalition fédérale -la N-VA, le MR, les Engagés, Vooruit et le CD&V- se sont retrouvés lundi, à la Banque nationale, pour une première réunion autour du préformateur Bart De Wever. Ils recevront du gouverneur de l'institution un état des lieux de la situation budgétaire et financière de la Belgique à l'heure où celle-ci risque une procédure en déficit excessif.

"On doit désormais passer du temps à mieux s'apprivoiser plutôt que de rester chacun à distance avec exclusivement des bilatérales. A un moment donné, il faut commencer à débattre du fond", a souligné le président des Engagés, Maxime Prévot, à son arrivée à la réunion.