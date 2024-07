Deux duos se disputeront la coprésidence d'Ecolo

Le duo Samuel Cogolati/Marie Lecocq et le tandem Marie-Colline Leroy/Gilles Vanden Burre se disputeront la coprésidence d'Ecolo le 13 juillet. Une lourde tâche attend la nouvelle équipe. Elle devra relever le parti après sa déroute électorale du 9 juin et n'aura guère de temps pour le faire puisqu'une une échéance l'attend dès le 13 octobre: celle des scrutins communal et provincial.

Comme l'imposent les statuts d'Ecolo, chaque duo doit comprendre à la fois un homme et une femme. L'un des deux doit être de Wallonie et l'autre de Bruxelles.