Que faire des chômeurs de plus de deux ans? Entre la proposition du MR et des Engagés, voici le choix de Christie Morreale (PS)

L'invitée de Martin Buxant explique préférer le modèle des Engagés : "Vous savez qu'il y a deux positions dans la future majorité. Il y a le MR qui dit qu'après deux ans, on exclut les gens et ils vont au CPAS. Ou bien, après deux ans, les Engagés disent qu'il faut proposer un travail dans le public ou dans le privé. C'est finalement un peu le projet que j'ai mis en place, "Territoires zéro chômeur de longue durée", sous cette législature. Et donc, c'est plutôt ce modèle que je préconise", déclare la ministre.

Les 19 députés socialistes de Wallonie devraient suivre la proposition des Engagés : "Je pense que proposer à des gens qui sont en décrochage des solutions adaptées, c'est un peu la grosse réforme qu'on avait menée sous cette législature, justement pour accompagner. Je crois que les lamentations, elles sont stériles. Voir qu'il y a des gens qui sont inoccupés depuis longtemps, ils ne sont pas clé sur porte sur le marché de l'emploi. Donc, il faut reconstruire ce travail de revalorisation avec eux, de remise à l'emploi, d'accompagnement. Et c'est ces solutions qu'on doit mettre en place".

On doit travailler sur la qualité de l'emploi

Christie Morreale le répète, pas question de couper le chômage après deux ans, le PS est contre : "on suit l'OCDE, on suit tous les rapports qui disent que ça n'a jamais contribué à créer du taux d'emploi. On doit travailler sur la qualité de l'emploi. Regardez ce qui se passe en Flandre. Dans les offres d'emploi, la grande majorité des offres qu'on propose, c'est des contrats à durée indéterminée. En Wallonie, la grande majorité, c'est de l'emploi précaire, c'est de l'intérim. Et c'est aussi à ça qu'il faut qu'on s'attache", compare-t-elle.