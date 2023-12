Les déclarations de Maduro sont "une menace directe", estime le président du Guyana

"Il s'agit d'une menace directe à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance politique du Guyana", a dit M. Ali, après que le président Maduro a ordonné l'octroi de licences pétrolières dans l'Essequibo, région sous administration guyanienne et riche en pétrole qu'il réclame.

Le Venezuela revendique depuis des décennies ce territoire (parfois appelé Guayana Esequiba) de 160.000 km2 représentant plus des deux tiers du Guyana et où vivent 125.000 personnes, soit un cinquième de sa population. Avec les découvertes récentes de pétrole dans la zone, le Guyana fait désormais partie des pays avec les réserves per capita les plus élevées du monde.