Les femmes belges surexposées à la violence

Être une femme signifie en Belgique être surexposée à la violence, confirme une enquête européenne sur la violence à l'égard des femmes. Ce constat concerne tant les violences psychologiques, physiques ou sexuelles, le harcèlement, la sphère intime, le lieu de travail et l'espace public, selon l'analyse transmise mardi par les instituts de statistiques wallon, bruxellois et flamand (Iweps, IBSA et Statistiek Vlaanderen).