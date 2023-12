Les pompiers de Liège entament leur 3e jour de grève

Les casernes de Grivegnée, Flémalle et Grâce-Hollogne sont fermées et les autres casernes de la zone 2 tournent au ralenti en raison du manque d'effectif, précise le syndicat.

Ce dernier dénonce le manque de personnel lié à l'absentéisme, aux départs précipités et à l'écartement injuste de certains agents de leurs fonctions opérationnelles ; l'augmentation de la charge de travail et de la cadence des interventions; la vétusté des bâtiments, particulièrement de la caserne de Ransonnet ; le management "de plus en plus oppressif pour le personnel"; et une augmentation des accidents de travail.