Les propositions de loi ne seront pas votées sous cette législature

"J'ai cru qu'on pouvait aboutir à un texte qui aurait pu être voté, sans interférer avec le travail de la Task Force, dont on doit constater à l'instant T qu'elle n'a pas abouti à de très grandes réformes", a taclé Patrick Prévot (PS). "Ce texte sera enterré puisqu'il n'y aura plus la possibilité de le voter sous cette législature. Ça m'attriste. On reviendra...", a-t-il promis.

Barbara Creemers (Ecolo-Groen) a aussi déploré la situation. "Les agriculteurs méritent mieux. Les collaborateurs ont travaillé d'arrache-pied à des amendements... et on ne peut même pas avoir une discussion, je le déplore au plus haut point. J'espère qu'on pourra poursuivre sous la prochaine législature."

Plusieurs sources indiquent qu'une réunion entre les groupes de la majorité s'est tenue lundi. Côté socialiste, on parle de "fin de non-recevoir" des libéraux. Côté libéral, on confirme l'"absence de consensus".