Nadia Naji, co-présidente Groen: "le seul sondage qui compte est le scrutin d'aujourd'hui"

Nadia Naji se présente pour la première fois aux électeurs en tant que co-présidente. Elle n'est entrée en politique qu'en 2021, et partage la présidence du parti avec Jeremie Vaneeckhout. Elle d'abord été collaboratrice des parlementaires bruxellois Arnaud Verstraete et Juan Benjumea Moreno, qui ont depuis lors renoncé à la politique. Un an plus tard, elle a rejoint le cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen). Elle forme depuis 2022 un tandem avec M. Vaneeckhout.

Le duo n'a guère été visible durant la campagne, et le parti se dirige vers une défaite cuisante au nord du pays. Les sondages ne créditent la formation écologiste flamande que de 6%. Selon Mme Naji, c'est aussi une "journée passionnante" car "le seul sondage qui compte est le scrutin d'aujourd'hui".