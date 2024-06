"Paul Magnette aurait dû taper sur la droite plutôt que sur le PTB": Raoul Hedebouw impute la débâcle de la gauche au président du PS

Généralement, lorsqu'un parti sort comme étant l'un des vainqueurs d'une élection, on lui propose des coalitions. Le téléphone de Raoul Hedebouw a-t-il donc sonné aujourd'hui ? "Il y a effectivement des téléphones qui chauffent parce que fatalement, on est devenu le quatrième parti du royaume, on est quand même passé de 560 à 750.000 voix, donc il y a vraiment une percée majeure de la gauche de gauche, aussi en Flandre et à Bruxelles", note Raoul Hedebouw.

"Au niveau des partis politiques, on attend de discuter avec tous les partis, on avait dit dès le départ qu'on voulait pouvoir monter dans un gouvernement, mais pour appliquer une politique sociale évidemment", précise-t-il.