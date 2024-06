"Le handicap, je ne l’ai pas choisi mais il y a des gens qui ont choisi de ne pas travailler": Julie Taton défend sa vision de la lutte contre le chômage

Ce à quoi la nouvelle députée MR a répondu : "L’argument de la droite, de notre parti, c’est qu’à un moment il faut stimuler les gens, il faut leur redonner le goût et l’énergie de la valeur travail, de les sensibiliser à ça et simplement aussi de valoriser le travail, avec cette différence de 500 euros nets. Aujourd’hui, on est dans une situation où on est dans de l’assistanat".

L’ancienne Miss Belgique a poursuivi: "Je me suis rendue compte d’un truc depuis que je suis maman. Pour prendre mon exemple et parler simplement, le handicap ça m’est tombé dessus, ce n’est pas quelque chose que j’ai choisi. Par contre dans notre système, il y a des gens qui ont choisi de ne pas travailler. Et c’est là où moi je suis en difficulté par rapport à ça. Il faut les stimuler. Mais, le système a été tellement mal fait et on a tellement glissé dans quelque chose qu’il faut les restimuler".