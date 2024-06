Les Wallons ont décidé: voici le nom des 75 nouveaux élus du Parlement wallon

Durant la législature à venir, le MR disposera, au parlement wallon, de 26 sièges, soit 6 de plus qu'actuellement. Le PS passera, lui, de 23 à 19 sièges. Les socialistes sont talonnés par les Engagés qui gagnent 7 sièges et compteront 17 députés. Le PTB se classe quatrième avec 8 élus, contre 10 actuellement. Quant à Ecolo, il n'aura plus que 5 députés régionaux, soit 7 de moins qu'actuellement, mais assez toutefois pour constituer un groupe politique.

Les parlementaires libéraux

Au MR, les actuels ministres Adrien Dolimont, Valérie de Bue et Willy Borsus ont été élus. Ils seront rejoints par Anne Laffut, Anne-Catherine Dalcq, Arnaud Dewez, Caroline Cassart-Mailleux, Caroline Taquin, Charles Gardier, Christine Mauel, Diana Nikolic, Guillaume Soupart, Jacqueline Galant, Jean-Paul Wahl, Marie-Christine Marghem, Maxime Daye, Nicolas Janssen, Philippe Dodrimont, Richard Fournaux, Stéphanie Thoron, Tanguy Dardenne, Valérie Caverenne-Warzée, Vincent Maillen, Vincent Palermo, Virginie Defrang-Firket et Yves Evrard (MR).