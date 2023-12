Nouvelle vague de mesures pour renforcer la culture 'vélo' en Wallonie

La Wallonie a adopté, ce vendredi, une série de mesures destinées à encourager et à sécuriser les déplacements à vélo.

Parmi celles-ci figure l'extension des primes vélos à l'achat de vélos de service neufs ou d'occasion destinés au transport de marchandises, et non plus seulement aux déplacements de personnes au cours d'une journée de travail.

Le 'Brevet du Cycliste' - qui vise actuellement à améliorer la sécurité des élèves sur le chemin de l'école et à augmenter l'usage du vélo auprès des plus jeunes - sera quant à lui déployé. Cette formation, initiée il y a 15 ans par Pro-Vélo, bénéficie actuellement à 25% des écoliers wallons de 5e primaire. D'autres acteurs de terrain seront désormais habilités à dispenser ce brevet.