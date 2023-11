Plus de 60% des utilisateurs d'un système de consigne digitale sont favorables au projet

Les résultats de la deuxième série de projets pilotes relatifs à un système de consigne digitale semblent positifs, avec plus de 60% d'utilisateurs favorables, a annoncé jeudi la Société publique des déchets de la Région flamande (Ovam). Ces projets pilotes ont été menés durant les mois de septembre et octobre dans un parc d'attractions, un centre de vacances et dans la commune de Wenduine, en Flandre occidentale.