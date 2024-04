Plusieurs manifestations contre le décret paysage dans notre pays: "Plus de 4.500 mails ont été envoyés aux députés"

Les étudiants de l'enseignement supérieur se sont rassemblés mardi sur les campus de Louvain-la-Neuve, Mons, Charleroi, Liège et Bruxelles pour protester contre les règles du décret Paysage qui, affirment-ils, vont rendre un grand nombre d'entre eux "non finançables" dès la rentrée prochaine.

"Quelque 50.000 étudiants ont signé une pétition réclamant le retrait de la réforme (du décret) Paysage, plusieurs milliers ont participé aux différentes manifestations, près de 1.000 représentants étudiants ont signé une carte blanche avec des demandes claires et plus de 4.500 mails ont été envoyés aux députés", énumère la Fédération des étudiants francophones (FEF), à l'initiative de la manifestation. Selon sa présidente, Emila Hoxhaj, il faut que les lignes bougent et que cette réforme soit retirée avant qu'elle n'exclue un grand nombre de jeunes.

En vigueur depuis la rentrée 2022, la réforme du décret sur le paysage de l'enseignement supérieur n'accorde entre autres aux étudiants que deux ans maximum (trois en cas de réorientation) pour réussir les 60 premiers crédits de leur parcours de formation, et cinq ans maximum (six en cas de réorientation) pour obtenir leur diplôme de bachelier.

"Cette mobilisation doit faire comprendre aux politiques qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions qui vont affecter l'avenir, la carrière et les rêves des étudiants sans leur accord. Lors des prochaines élections, les étudiants n'oublieront pas les partis politiques qui les ont oubliés", prévient la FEF.