Quatre cents personnes manifestent à Bruxelles contre l'avortement et l'euthanasie

Quatre cents personnes ont participé dimanche à la "Marche pour la vie" annuelle au départ de la place Poelaert, a indiqué la police bruxelloise. L'action était organisée par CLARA Life, une organisation qui plaide pour une politique sur l'avortement et l'euthanasie "mieux pensée".

La marche annuelle a pour objectif de prendre position face aux "récentes volontés de radicalement transformer notre société pour ancrer l'avortement et l'euthanasie dans la Constitution belge", explique l'organisation dans un communiqué. Les militants veulent, à travers cette marche, conscientiser les citoyens de la "valeur intrinsèque" de chaque vie humaine et promouvoir une "culture de la vie" en Belgique, "de la conception à la mort naturelle".

Le 8 mars, le droit à l'avortement a été ancré dans la Constitution française. Un débat est également présent en Belgique sur la place de ce droit. Open Vld, MR, Groen, Ecolo, Vooruit et PS sont d'accord pour que l'avortement soit porté à 18 semaines et que le délai de réflexion de six jours soit supprimé. Certains plaident également en faveur de l'inscription de l'euthanasie dans la Constitution.