Louer des vêtements que l'on peut difficilement s'offrir pour une soirée: voici une "mode" qui a le vent en poupe

Louer ses vêtements plutôt que de les acheter : une démarche de plus en plus privilégiée par les consommateurs. Vêtements pour des occasions particulières ou bien pour le quotidien, désormais, vous pouvez changer votre garde-robe aussi souvent que vous le souhaitez : tout ça en moyennement un abonnement mensuel.

Donner une seconde vie à des pièces à des prix très avantageux. "Une robe portée à Cannes, c'est 1.000 en prix d'achat, mais en location, cela va tourner autour 70 et 120 euros. Cela permet de porter des belles marques", note-t-elle.



Elle loue aussi des vêtements pour sa propre utilisation et convaincue par la démarche, elle en fait la promotion sur son compte Instagram, ce qui est une manière de sensibiliser ses abonnées. "Après, on voit qu'elles sont contentes de pouvoir porter des robes qu'elles ne peuvent pas toujours s'acheter".



Robes, mono-pièces ou même combinaisons pour des occasions : on en retrouve dans une boutique spécialisée. Plus de 700 pièces à louer pour 4, 8 ou 12 jours et les prix vont de 45 euros à 200 euros en fonction de la marque. "Vous avez des robes assez incroyables, comme une robe à 1.000 euros en état neuf. On se rend compte que les gens aiment bien, lorsqu'ils louent, prendre des vêtements plus originaux que ceux qu'ils portent d'habitude", note Marie Berlier, gérante du magasin.

La boutique achète 90 % des vêtements en seconde main pour les louer le plus longtemps possible. Pour parfaire votre look, des accessoires sont aussi en location avec comme objectif de faciliter la vie du client. La gérante en est convaincue : à chaque robe louée pour une soirée, 20 kg de dioxyde de carbone sont épargnés. "Les gens plus âgés ne voient pas encore trop l'utilité de louer, tandis que les plus jeunes sont plutôt fiers de le dire", note la gérante.



Louer ses vêtements en boutique, mais aussi en ligne, c’est le concept crée par une autre entreprise. Ici, vous pouvez louer des vêtements du quotidien : 3.000 pièces sont proposées, issues de 55 marques locales qui sont à louer pour une seule fois ou par abonnement.

Exemple : pour 59 euros par mois, le client peut choisir trois articles et les changer autant de fois qu’il le souhaite. Après location, les vêtements sont réparés puis nettoyés si nécessaire. Selon une étude américaine, le marché de la location pourrait monter de 10 % par an d’ici 2030.