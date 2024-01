Signé Giltay: Ukraine-Russie, une guerre de religion

Partager:

Cette année, pour la première fois de son histoire, l’Ukraine a fêté Noël le 25 décembre 2023, comme les catholiques et non pas le 7 janvier 2024, selon le calendrier Julien toujours en vigueur dans l’Église orthodoxe russe. Ce changement, décidé lors d’un synode de l'Église orthodoxe Ukrainienne le 24 mai 2023, est plus qu’anecdotique, il symbolise la dernière étape du schisme entre le patriarcat de Moscou et celui de Kiev. Il entérine également la volonté de l’Ukraine de s’ancrer à l’Ouest. Car la guerre qui oppose la Russie à l’Ukraine est certes une guerre historique, politique, territoriale et linguistique, mais aussi religieuse.

Quand on essaye d’expliquer les origines de la guerre en Ukraine, on évoque principalement le nationalisme russe et la volonté, pour Vladimir Poutine, de réintégrer à son empire les républiques russophones de l’Est ukrainien et des villes symboliques comme Odessa, fondée par la grande Catherine au XVIIIe siècle. En appliquant cette grille de lecture, on privilégie l’aspect linguistique du conflit qui séparerait les Russophones à l'Est des Ukrainophones à l'ouest. Mais l'Ukraine ce n'est pas la Belgique, il n'y a pas de frontière linguistique claire entre ces deux langues très proches, d'autant que les Ukrainiens sont pour la plupart bilingues. La vraie fracture serait plutôt de nature religieuse entre les orthodoxes ukrainiens qui se réclament historiquement du patriarcat de Moscou et ceux qui se sont rattachés à Constantinople (aujourd’hui Istanbul) en 2019. L'Empire russe fut à bien des égards l'héritier de l'Empire Romain d'Orient, dit " Empire byzantin", après la chute de Constantinople en 1453. D'ailleurs l'emblème actuel de la Russie n'est-il pas redevenu, depuis la chute du communisme, l'aigle à deux têtes que portaient les derniers empereurs paléologues sur leurs étendards ? Très vite les Russes ont considéré cet héritage politique comme un héritage religieux, faisant progressivement de Moscou la capitale réelle de l'orthodoxie au détriment de Constantinople, affaiblie par la conquête ottomane.

Des Eglises autocéphales Certes aujourd'hui encore Bartholomée le patriarche "œcuménique" de Constantinople exerce une sorte de primauté d'honneur sur l'ensemble de l'Eglise orthodoxe, mais son rôle n'est en rien comparable à celui du Pape chez les catholiques. Les Eglises orthodoxes sont dites autocéphales c'est-à- dire qu'elles se dirigent elles-mêmes aussi bien sur le plan juridique que spirituel. Elles sont aujourd'hui au nombre de 16 principalement au Proche Orient ou en Europe de l'Est, par exemple l'église orthodoxe d'Alexandrie et d'Antioche, l'Eglise orthodoxe serbe, l'église orthodoxe Roumaine, l'église orthodoxe bulgare, l'Eglise orthodoxe grecque et celle de Constantinople etc... dont les deux plus récentes créées au XXIe siècle sont l'église orthodoxe américaine et l'église orthodoxe ukrainienne. Et c'est là que le bât blesse.

L'orthodoxie commence à Kiev Dans le monde slave, la principauté de Kiev (appelée Rous de Kiev) et que les Russes considèrent comme le berceau de leur patrie, a été évangélisée dès 988, avec le baptême du prince Saint Vladimir. C'est la mère de l'orthodoxie à l'est de l'Europe (et même du christianisme tout court puisque le schisme entre orthodoxes et catholiques date de 1054). La cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, construite à partir de 1037, avait ni plus ni moins l'ambition de rivaliser avec celle de Constantinople, en taille, en beauté avec ses mosaïques et en influence. Mais l'histoire a fait son chemin et peu à peu la Rous de Kiev entre guerre et occupation tatare en 1240 a laissé la place à l'Empire Russe. Moscou a supplanté Kiev comme nouvelle Constantinople, et la Russie régnait dès le XVème siècle sur le territoire ukrainien. Côté religieux, l'église de Moscou, devenue autocéphale en 1448, a peu à peu étendu son influence sur l'ensemble du monde slave, obtenant en 1686 le droit de reconnaître, donc de confirmer, l'élection du métropolite de Kiev, à condition que celui-ci continue à reconnaître le patriarche de Constantinople comme "primus inter patres", une allégeance tout à fait symbolique. Au XXe siècle, l'Eglise ukrainienne est passée totalement sous le contrôle de Moscou et cette situation a perduré jusqu'en 2019.